Команды «Формулы-1» начали покидать Китай

Менеджеры и персонал команд «Формулы-1» начинают постепенно возвращаться в Европу. Из стана «Феррари» первыми смогли улететь только руководитель команды Стефано Доменикали и технический директор Альдо Коста. Остальные члены команды покинут Китай постепенно. Первая группа вылетит домой уже сегодня, остальные – завтра утром или утром в пятницу. Каким маршрутом персонал будет возвращаться на родину пока не понятно, все будет зависеть от погодных условий. Все команды находятся в одинаковых условиях, однако «Феррари» запланировала вернуться на базу не позднее вечера пятницы. Предсказать точную дату прибытия техники сложнее, что может вызвать проблемы в подготовке к Гран-при Испании, сообщает официальный сайт Скудерии. К счастью, извержение вулкана произошло перед длинным перерывом в чемпионате, иначе «Формула-1» столкнулась бы с теми же проблемами, что и MotoGP, которым пришлось переносить этап в Японии на осень. sports.ru