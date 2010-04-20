Адриан Муту дисквалифицирован за допинг

Нападающий итальянской «Фиорентины» и сборной Румынии по футболу Адриан Муту дисквалифицирован итальянским антидопинговым трибуналом на девять месяцев за употребление запрещенного препарата сибутрамина. Об этом сообщает интернет-издание Goal.com. Положительный результат дала допинг-проба, взятая у Муту в январе 2010 года. Обвинение просило для Муту годичной дисквалификации, однако адвокат футболиста настаивал на том, чтобы Муту отстранили от спорта только на четыре месяца. Муту сможет возобновить выступления уже 29 октября 2010 года, поскольку часть срока дисквалификации он уже отбыл. 31-летний Муту не прошел допинг-контроль дважды - после матча чемпионата Италии с «Бари» и после игры Кубка страны с «Лацио». Позднее партнер Муту по сборной Румынии Кристиан Киву заявил, что форвард использовал сибутрамин, являющийся запрещенным стимулятором, для похудения. В октябре 2004 года Муту, выступавший за лондонский «Челси", был уличен в употреблении кокаина. Тогда форвард получил семимесячную дисквалификацию и был уволен из «Челси». Дело Муту, от которого «Челси» потребовал многомиллионой денежной компенсации, до сих пор разбирается в судебных инстанциях. Lenta.ru