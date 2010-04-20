Футболисты «Лиона» добираются в Мюнхен микроавтобусами

Футболисты французского «Лиона» из-за закрытия воздушного пространства на микроавтобусах отправились в Мюнхен, где им в среду предстоит провести полуфинальный матч Лиги Чемпионов против «Баварии», сообщает сайт лионской газеты Le Progres. Во второй половине дня в понедельник игроки под руководством главного тренера команды Клода Пюэля погрузились в десяток микроавтобусов, имеющихся в распоряжении «Лиона», и отправились в Германию. Преодолев 630 километров пути, лионцы намерены заночевать в Штутгарте, а уже оттуда во вторник они выедут в Мюнхен (около 230 километров). Напомним, в результате извержения исландского вулкан Эйяфьятлайокудль, которое началось в среду, 14 апреля, в атмосферу выброшено огромное облако пепла, что привело к закрытию воздушного пространства над значительной частью территории Европы. Первый матч полуфинала Лиги Чемпионов «Бавария» - «Лион» состоится 21 апреля в Мюнхене в Германии. Turnir.com.ua со ссылкой на rian.ru