У ФК «Харьков» новый тренерский штаб

В воскресенье, 18 апреля, футболистам и персоналу футбольного клуба «Харьков» был представлен новый главный тренер, который начал подготовку команды к матчу 25-го тура первенства Украины в первой лиге против кировоградской «Зирки». Им стал Ринат Морозов. В его тренерский штаб вошли также Евгений Садовников и Виталий Пивненко. Работать с вратарями, как и раньше, будет Юрий Сивуха. Руководство клуба, а также бывший главный тренер Михаил Стельмах и его помощник Игорь Корниец, поблагодарили друг друга за длительное сотрудничество. fckharkov.com.ua