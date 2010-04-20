ITF может отложить матчи Кубка Федерации

Международная федерация тенниса может разрешить отсрочку матчей Кубка Федерации, намеченных на ближайшие выходные, в случае, если из-за перебоев в воздушном сообщении, вызванных извержением вулкана в Исландии, команды не смогут вовремя прибыть в место проведения встречи. «ITF постоянно следит за сложившейся ситуацией. В настоящий момент мы исходим из того, что все матчи пройдут как запланировано, но есть вероятность, что некоторые матчи придется отложить. ITF поддерживает связь с национальными федерациями и делает все возможное, чтобы встречи состоялись вовремя», – цитирует заяление ITF Tennis.com.