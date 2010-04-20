Тренер Лайсачека будет работать с Денисом Теном

Казахстанского фигуриста Дениса Тена будет тренировать Фрэнк Кэрролл, который привел Эвана Лайсачека к олимпийскому золоту Ванкувера. Прежним тренером фигуриста была Елена Водорезова. «Контракт с Фрэнком пока не подписан, но он уже готов приступить к работе с нашим фигуристом. Тен отправится в США в мае, после возвращения из коммерческого турне по Европе, где он сейчас выступает в шоу Евгения Плющенко. Что касается условий контракта, то Кэрролл обойдется Казахстану не дороже, чем работа Водорезовой», – приводит слова государственного тренера Казахстана Юрия Гуськова «Время».