Олимпиада единоборств. Бойцы Лиги «М-1 Украина» - лучшие в боевом самбо

20 апреля 2010, 10:47

В Олимпиаде единоборств, прошедшей в киевском Дворце спорта, бойцы Лиги «М1 Украина» превосходно выступили в одном из самых сложных и опасных видов боевых искусств – боевом самбо. Неудивительно, что именно к этому виду спорта было приковано основное внимание зрителей. Ведь у соревнований по боевому самбо был наивысший статус – XV Чемпионат мира. Пожалуй, самым ярким боем вечера был последний, финальный бой в самой престижной весовой категории «свыше 90 кг». Украинец Алексей Олейник, представляющий «М-1 Global», заставил немало поволноваться своих поклонников, когда дважды останавливал бой и обращался к врачу. Всего он провел у медиков почти все три минуты, отведенные для этого правилами. Было очевидно, что Алексей серьезно травмирован в предыдущих схватках. Но все же он не сдавался… Пожалуй, у него был только один шанс победить: провести единственный эффективный прием, не дав сопернику возможности ударить по травмированным местам. И Алексей его использовал, взяв своего противника, россиянина Абдурахмана Нурмагомедова, (выступающего в турнире «М1 Selection Ukraine 2010») на удушение. Но и тот был крепким орешком: он сопротивлялся до тех пор, пока не потерял сознание. Не менее зрелищными и сложными были и другие поединки бойцов «М-1 Украина», многие из которых также заняли призовые места в этом чемпионате мира. Так, первым в весовой категории «до 68 кг» стал Магомед Алхасов, вырвавший первое место у другого нашего бойца – Евгения Яворского. Призерами в весовой категории «до 74 кг» стали: брат супертяжа, дравшегося с Олейником, Хабиб Нурмагомедов (1 место) и Евгений Фоменко (3 место), – также защищающие цвета Лиги «М1 Украина». В весовой категории «до 82 кг» 2 место завоевал Вадим Хазов, а 3 – Павел Кущ. А в категории «до 90 кг» призовые места заняли сразу трое бойцов Лиги «М-1»: первым стал Макашарип Макашарипов, вторым – Илья Витюк, а третьим – Бахтияр Аббасов. - Мы гордимся тем, что благодаря бойцам, выступающим в «М1 Selection Ukraine 2009-2010», наша страна заняла 2 место в общекомандном зачете, уступив лишь команде России, – отметил президент Лиги смешанных единоборств «М1 Украина» Дмитрий Христюк. – То, что наши бойцы – лучшие в боевом самбо, говорит о многом. Ведь боевое самбо наиболее близко к микс-файту. Это значит, что наши бойцовские шоу с участием этих звезд «М-1» будут особенно яркими, собирая все больше зрителей. Одно из таких шоу мы проводим 7 мая в Национальном цирке Украины, куда я всех с удовольствием приглашаю. Все результаты XV Чемпионат мира по боевому самбо. В соревнованиях приняли участие 95 спортсменов из 22 стран мира. Весовая категория 57 кг 1-е место – Магомедов Марат (Россия) 2-е место – Чолак Олег (Приднестровье) 3-е место – Бакиров Исламджан (Казахстан) 3-е место – Кравчёнок Евгений (Украина) Весовая категория 62 кг 1-е место – Василенко Вячеслав (Украина) 2-е место – Овакимян Мамука (Грузия) 3-е место – Кобоснян Максим (Приднестровье) 3-е место – Барбароса Андрей (Молдавия) Весовая категория 68 кг 1-е место – Алхасов Магомед (Россия) 2-е место – Яворский Евгений (Украина) 3-е место – Матьякубов Мурад (Узбекистан) 3-е место – Петрачи Евгений (Молдова) Весовая категория 74 кг 1-е место – Нурмагомедов Хабиб (Россия) 2-е место – Тибилов Ибрагим (Южная Осетия) 3-е место – Фоменко Евгений (Украина) 3-е место – Мокану Евгений (Румыния) Весовая категория 82 кг 1-е место – Хазбулаев Магомед Расул (Россия) 2-е место – Хазов Вадим (Туркменистан) 3-е место – Кущ Павел (Украина) 3-е место – Кобесов Алан (Южная Осетия) Весовая категория 90 кг 1-е место – Макашарипов Макашарип (Россия) 2-е место – Витюк Илья (Украина) 3-е место – Карабалаев Нурбек (Казахстан) 3-е место – Аббасов Бахтияр (Азербайджан) Весовая категория +90 кг 1-е место – Олейник Алексей (Украина) 2-е место – Нурмагомедов Абдурахман (Россия) 3-е место – Рудольф Криц (Чехия) 3-е место – Карон Кристоф (Франция) Командный зачёт 1-е место – Россия 2-е место – Украина 3-е место – Казахстан

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