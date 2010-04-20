Торрес: Операция неизбежна

Нападающий «Ливерпуля» Фернандо Торрес отметил, что другого варианта, кроме операции, у него не было. «Мы рассмотрели все возможные способы до того, как принять окончательное решение. Были три варианта: что с мениском все в порядке, что проблема не ясна и что мениск поврежден. В пятницу мне сделали снимок, и стало понятно, что операция практически неизбежна. Мениск был поврежден, и врачи сказали, что придется оперировать», – цитирует Торреса официальный сайт игрока. Напомним, что восстановление после операции займет порядка шести недель. sports.ru