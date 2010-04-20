Гвардиола: «Барселоне» повезло, что «Интер» выбил из розыгрыша ЦСКА

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хосеп Гвардиола рассказал о предстоящем полуфинальном поединке Лиги чемпионов против миланского «Интера». «У нас был единственный вариант - ехать в Милан на автобусе. Да, ситуация не из лучших, мы вынуждены играть с «Интером» через три дня после предыдущего матча и после 14 часов, проведенных в автобусе, но мы ничего не можем поделать. Вся Европа находится в аналогичной ситуации. Если бы мы не поехали, нам бы засчитали поражение со счетом 0:3, и мы хотели сыграть. Разбили поездку на два дня, чтобы сделать ее более комфортной», - рассказал наставник каталонцев, передает Sports.ru. «Нам повезло, что «Интер» выбил из розыгрыша ЦСКА. Если бы было иначе, не представляю, как бы мы добирались в Москву. УЕФА отдает распоряжения, и мы должны слушаться. Ничего страшного. Нас все устраивает. Лучше уж проехать 14 часов в автобусе, чтобы сыграть в Лиге чемпионов, чем смотреть матч по телевизору. Многие команды из второго и третьего дивизионов ездят на игры на автобусах. Нет никакого смысла жаловаться», - добавил он. «В составе «Интера» выдающиеся игроки в каждой из линий. Нам предстоит сыграть против отличной команды, которой руководит один из лучших тренеров в мире, у которой в запасе множество тактических схем. Моуриньо может снова внести изменения в тактику, он очень умен. Эта команда способна убить любого соперника. В этом смысле она похожа на «Реал». Она быстро переходит из обороны в атаку, умеет контролировать мяч», - отметил Гвардиола.