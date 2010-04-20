Адвокат: Со сборной России мне будет проще, чем Хиддинку

Основной претендент на пост главного тренера национальной сборной России по футболу голландец Дик Адвокат заявил, что у него будет небольшое преимущество перед его предшественником и соотечественником Гусом Хиддинком. «Мы с Гусом - голландцы, но наши тренерские карьеры развивались по-разному. К тому же я несколько лет работал в «Зените» и не понаслышке знаю российский футбол, поэтому в какой-то мере мне будет проще. По крайней мере, начинать предстоит не с чистого листа - почти всех основных кандидатов в сборную регулярно видел в деле", - приводит слова экс-наставника питерского «Зенита» газета «Спорт Экспресс». Напомним, что в минувший четверг Адвокат расторг контракт с бельгийской футбольной федерацией, чтобы заключить соглашение с Российским футбольным союзом (РФС). Ожидается, что все документы будут подписаны к 17 мая, когда состоится очередная конференция РФС. Контракт Гуса Хиддинка заканчивается в конце июня. С лета тренер будет возглавлять сборную Турции. По словам Адвоката, главной причиной, побудившей его порвать отношения с бельгийцами и принять предложение со стороны РФС, стал «очень большой потенциал» российской команды. «Вашей стране по силам стать мощной футбольной державой, и мне как тренеру участвовать в этом процессе, естественно, интересно», - заявил Дик. Тем не менее, он подчеркнул, что пока рано говорить о цели Сергея Фурсенко, который пообещал, что сборная России победит на ЧМ-2018. Вместо этого Адвокат призвал сконцентрироваться на отборочном цикле к Евро-2012. В группу к сборной России попали команды Словакии, Ирландии, Македонии, Армении и Андорры. «Не люблю подобные выражения – «простой соперник», - но то, что группа у России легче, чем у Бельгии, очевидно. И это логично - ведь Россия находится в первой корзине. И потом, не надо смотреть на соперников. Нужно использовать свой потенциал, а у России он безусловно гораздо богаче, чем у бельгийцев», - подчеркнул 63-летний специалист.