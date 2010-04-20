Уоррен: Хэй должен либо принять вызов Кличко, либо заткнуться

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился своим мнением относительно перспектив чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA Дэвида Хэя. «Наиболее вероятный сценарий развития событий в ближайшее время для Дэвида Хэя это поединок с одним из братьев Кличко. На этой неделе лагери обоих боксеров обменялись оскорблениями, но братья Кличко, кажется, действительно хотят этот бой. Теперь дело за Хэем и его промоутерами. Им нужно решить серьезно ли они рассматривают вариант боя с Кличко. Ранее Хэй уже отказался от поединков с каждым из братьев, теперь он должен либо принять вызов, либо заткнуться», – цитирует Уоррена Boxingscene.com.