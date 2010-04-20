«Ред Булл» представит собственную версию воздуховода на Гран-при Испании

«Ред Булл» надеется представить новую систему воздуховода на Гран-при Испании. Ранее появились слухи о том, что «Рено», «Ред Булл» и «Форс-Индия» близки к внедрению собственной версии системы, которую первоначально разработали в «Макларене». Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что система, в нужный момент увеличивающая или уменьшающая прижимную силу болида, будет установлена, если персоналу удастся вовремя вернуться домой и приступить к работе. Кроме того, «Мерседес» собирается установить полную версию воздуховода, вместо облегченной, которая была представлена в Китае. Обновление планируется сделать к Гран-при Турции, заявил руководитель команды Росс Браун. Он пояснил, что версия, представленная в Китае, дает преимущество в десятую долю секунды на круге, в то время, как полная позволит улучшить результат на несколько десятых, сообщает Motorsport со ссылкой на Auto Motor und Sport.