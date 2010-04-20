Заваров: К Платини меня подсаживали как информатора

Знаменитый в прошлом футболист киевского «Динамо» и сборной СССР Александр Заваров, которого недавно освободили от должности главного тренера киевского «Арсенала», рассказал о своем назначении советником вице-премьера правительства Украины по вопросам Евро-2012 Бориса Колесникова. «Работы много. Работаю с утра до вечера. Встречи, просмотр объектов, совещания, провожания гостей, звонки, в УЕФА. Свободного времени практически нет. Как вообще новая работа? Нужно привыкнуть, войти в ситуацию, ритм. Пока целостного впечатления еще не сложилось. Много нового, но мне интересно, – приводит его слова Террикон. – Раньше президент ФФУ Григорий Суркис приглашал меня на разные встречи с руководителем УЕФА. Григорий Михайлович знал, что я как посредник могу нормально выступить. Но тогда меня приглашали лишь на отдельные встречи, на обеды. За столом сидел скорее как дегустатор. А теперь я – официальный работник. То есть уже не исполняю роль посредника. Напрямую выходим, напрямую общаемся и работаем. Предыдущей власти в голову не приходило меня пригласить на работу. Все знают мои качества, я всегда говорю правду, буду рассказывать достоверную информацию о том, что происходит на Украине. Ну, кто такой Васюник? Какой-то вице-премьер-министр. Для УЕФА это человек, который везде вертится и ничего не делает. Раньше, когда меня за стол приглашали, чтобы Мишель Платини не обижался, видел, что есть здесь Заваров, с которым он давно знаком. Тогда меня к Платини подсаживали как информатора. Президент УЕФА всегда мне говорил: «Очень сложно все происходит, даже иногда создается впечатление, что ни в Киеве, ни во Львове реализовать проекты невозможно». Это позор, беспорядок. После последнего визита Мишель Платини отметил, что, по его мнению, заметен прогресс, но незначительный. Есть же отставание от графиков, множество проблем. Мы с Платини на эту тему разговаривали, он сказал, что верит в то, что все благополучно завершится».