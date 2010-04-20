Российские арбитры обратились в милицию из-за угроз

Бригаде арбитров, обслуживавших матч первенства России по футболу в первом дивизионе между калининградской «Балтикой» и астраханским «Волгарем-Газпромом», угрожали расправой. Об этом пишет издание «Спорт Экспресс». Судьи Владислав Безбородов, Вячеслав Семенов и Ильдар Зарипов подали заявления в калининградскую милицию. По словам генерального директора Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрея Соколова, Безбородов сообщил, что после матча в судейской комнате в его адрес произносились «жесткие нецензурные высказывания». Об этом пишет «Советский спорт». Главный арбитр Безбородов и инспектор встречи Валерий Шавейко сообщили об инциденте в своих рапортах. От кого именно исходили угрозы, издания не уточняют. Матч «Балтика» - «Волгарь-Газпром» состоялся 18 апреля 2010 года. На 54-й минуте этой встречи арбитр назначил пенальти в ворота калининградского клуба. Одиннадцатиметровый реализовал Максим Волков. На 65-й минуте «Балтика» сравняла счет.