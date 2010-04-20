Павлюченко останется в «Тоттенхэме»

Форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко заявил, что он хочет остаться в лондонском «Тоттенхэме». Павлюченко подчеркнул, что в последнее время он чувствует доверие тренера и больше не требует продать его в другой клуб. Об этом пишет британское издание The Daily Mirror. На старте сезона-2009/10 Павлюченко практически не попадал в состав «Тоттенхэма» и зимой мог покинуть команду. Московский «Локомотив» предлагал за форварда 11 миллионов евро, но «Тоттенхэм» отказался продавать игрока за такие деньги. Во второй половине сезона Павлюченко стал чаще появляться на поле и провел несколько удачных игр. Всего в чемпионате Англии нападающий сыграл 12 матчей и забил пять голов. Форвард отметил, что его главной целью является выход «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов. Для этого лондонцам надо финишировать в чемпионате Англии на четвертом месте. За четыре матча до конца первенства «Тоттенхэм», набравший 64 очка, идет четвертым. Пятое место занимает «Манчестер Сити», в активе которого 62 очка.