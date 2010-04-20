Формула-1. Гонщики постепенно пробираются из Китая в Европу

Издание Motorsport обобщило информацию о том, как участники Формулы-1 пытаются вернуться в Европу из Китая, не взирая на серьёзные проблемы с авиарейсами, вызванные извержением вулкана в Исландии. Гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер, изначально думавший полететь на родину, в итоге из Китая сумел улететь в Дубай, а оттуда в Рому. Во вторник с утра австралиец уже был в Ницце. Индиец Карун Чандхок и вовсе не испытал никаких проблем, отправившись в Мадрас. У Петера Заубера были запланированы деловые встречи в Дубаях и Японии, так что он тоже никак не пострадал. Михаэль Шумахер договорился о месте на борту частного самолёта Берни Экклстоуна, однако ему приходится ждать открытия воздушного пространства. Также остался в Шанхае Себастьян Феттель, который надеется на прямой рейс в Швейцарию во вторник. По некоторым сообщениям, Норберт Хауг и Тимо Глок смогли отыскать места на рейсе «Люфтганзы» и улететь в Европу в ночь на вторник. Роберту Кубице нашлось место на рейсе для VIP-пассажиров «Феррари», что незамедлительно привело к новым слухам о будущем переходе поляка в «Скудерию». Сам Кубица, услышав такие предположения, лишь посмеялся: «Разумеется, это именно так». «Уильямс» ждет организации чартерного рейса от своего авиационного партнёра Cloud9, а Сэм Майкл и Адам Парр уже улетел из Шанхая рейсом в Дубай, однако в итоге их самолет сел в Бейруте.