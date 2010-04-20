В Болгарии отменен Гран-при по художественной гимнастике

Международный турнир «Мемориал Жульетты Шишмановой», который должен был пройти в Бургасе (Болгария) 1-2 мая в рамках этапа Гран-При, не состоится. «Причин много – и организационных, и финансовых. Но это не значит, что этот турнир перестал существовать. Нет, в конце марта мы его уже провели – конечно, не с таким размахом и статусом, просто среди болгарских спортсменок. Мемориалу нашего знаменитой гимнастки и тренера более 40 лет, и мы не имеем права его терять. Более того, в скором будущем планируем вернуть ему престижный статус турнира международной серии Гран-при», – приводит слова члена комитета художественной гимнастики Европейского союза гимнастики (UEG) Марии Петровой «Весь спорт».