Биатлон. Чудов сложил полномочия капитана сборной России

Трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов решил отказаться от капитанских обязанностей в сборной России. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР). По словам Чудова, его решение обусловлено желанием спокойно готовиться к стартам, «не наваливая на себя лишнюю ответственность и ненужные проблемы». Чудов подчеркнул, что он страдал из-за того, что ему приходилось выступать от имени команды. По словам биатлониста, после того, как он выступал в защиту молодых членов сборной России, в прессе появлялись сообщения о том, что Чудов «диктует тренерам свое мнение». Чудов отметил, что после сезона-2009/10 он чувствует огромную усталость и намерен хорошо отдохнуть, чтобы в новом сезоне вернуться на прежний уровень. Чудов трижды за свою карьеру завоевывал золото чемпионатов мира по биатлону. В 2007 и 2008 годах он в составе сборной России выиграл золотую медаль первенства планеты в эстафете. Также Чудов на чемпионате мира 2008 года выиграл спринтерскую гонку. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Чудов завоевал бронзу в эстафете.