Футбол. Матч Украина-Венгрия перенесен

Отборочный матч чемпионата мира-2011 между женскими сборными Украины и Венгрии, который должен был состояться 21 апреля в Чернигове, перенесен на более поздний срок в связи с невозможностью команды гостей вовремя прибыть в нашу страну. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы ФФУ. Отмена многих европейских авиарейсов из-за извержения вулкана в Исландии внесла коррективы в календарь УЕФА. Коснулись они и поединка с участием наших соотечественниц. Венгерская сторона своевременно проинформировала хозяев и Европейский футбольный союз о том, что команда не может вылететь из Будапешта. Таким образом, отборочная игра перенесена, а дата ее проведения определится в ближайшее время.