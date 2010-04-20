Вьетнам поможет Харькову с подготовкой к Евро

Заместитель председателя ОГА Владимир Бабаев и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Украине Хо Дак Минь Нгует обсудили перспективы развития двусторонних контактов между Харьковом и Вьетнамом, в частности в рамках подготовки к Евро-2012. «В разрезе технического перевооружения отрасли энергетики Вьетнама мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Кроме того, вьетнамская сторона может принять участие в подготовке Харьковщины к Евро-2012. В частности, это касается сферы торговли, общественного питания, сувенирной продукции», – приводит слова Бабаева Ukrinform.ua.