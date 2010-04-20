Костя Цзю: Не вижу причин, по которым мог бы снова вернуться на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал о возможном возвращении на ринг, а также поделился мнением относительно развития бокса в Австралии и отметил наиболее сильных австралийский боксеров. О возможном возвращении на ринг: «На сегодняшний день я не могу сказать, что полностью ушел из спорта. Я поддерживаю себя в форме, регулярно занимаюсь в тренажерном зале и прекрасно себя чувствую. Наверное, я бы мог еще вернуться на ринг, но для чего? Пока что я не могу найти ответ на это вопрос и поэтому не собираюсь возвращаться». Об австралийских боксерах: «Что касается австралийского бокса, то на сегодняшний день он находится на подъеме. Отлично себя проявляют Дэнни Грин, Энтони Мандин и Вик Дарчинян, но я все-таки считаю, что Дарчинян наиболее перспективный и классный австралийский боксер», – цитирует Цзю The Daily Telegraph.