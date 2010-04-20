Чемпионы «Уимблдона» получат по миллиону фунтов

Победители Уимблдонского турнира-2010 в мужском и женском одиночном разрядах получат по 1 000 000 фунтов (1 540 000 долларов) призовых. Всеанглийский теннисный клуб увеличил чемпионские призовые на 150 000 фунтов, чтобы компенсировать падение курса британской валюты по отношению к доллару и евро. Таким образом, за последние десять лет сумма призовых в мужском одиночном разряде «Уимблдона» увеличилась вдвое. «Мы должны предложить призовые, соизмеримые со статусом турнира и конкурентоспособные на рынке», – приводит FOX Sports слова председателя Всенглийского теннисного клуба Тима Филлипса. Также сообщается, что механизм закрытия крыши над Центральным кортом усовершенствован таким образом, чтобы сильный солнечный свет не мешал зрителям. sports.ru