Продажи билетов на Гран-при Испании выросли

Продажа билетов на Гран-при Испании идет в ускоренном темпе. На данный момент организаторы смогли реализовать уже на 10 процентов больше билетов, чем в тот же период прошлого сезона. «Темп продаж очень хорош. Билеты в общий сектор уже распроданы, как и на самые популярные трибуны, но свободные места еще остались. Если так пойдет и дальше, посещаемость может вырасти до серьезных цифр, хотя, конечно, до рекорда 2007 года вряд ли дотянет», – цитирует Autosport управляющего трассы в Барселоне. sports.ru