Мирон Маркевич подписал контракт с ФФУ

Сегодня, 20 апреля, в Доме футбола президент федерации футбола Украины Григорий Суркис и главный тренер национальной сборной Мирон Маркевич обсудили широкий круг вопросов, связанных с функционированием команды для ее надлежащей подготовке к Евро-2012. Глава ФФУ и наставник сборной заявили о своем общем желании как можно скорее ликвидировать отдельные недоразумения, которые возникли из-за попыток вмешательства третьих лиц в жизнедеятельность главной команды страны. «Если кто-то решил получить дивиденды, нагнетая вокруг сборной нездоровый ажиотаж, я не давал никому права спекулировать при этом моим именем», - в частности, подчеркнул Мирон Маркевич. Руководитель национальной ассоциации, в свою очередь, снова подтвердил наставнику сборной свое искреннее стремление обеспечить создание необходимых условий для всестороннего удовлетворения потребностей тренерского штаба, игроков команды в соответствии поставленным перед сине-желтой дружиной задач на 2012 год. Григорий Суркис и Мирон Маркевич оформили некоторые юридические вопросы, в том числе, скрепив своими подписями личный контракт главного тренера национальной сборной.