Тренер «Арсенала» пошутил про ненужных футболистов «Реала»

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер в шутку сказал, что он может купить в свою команду несколько футболистов, оказавшихся ненужными мадридскому «Реалу». Венгер, сказал, что возможно, ему стоит провести некоторое время около стадиона «Реала», ожидая, когда мадридский клуб покинут несколько игроков. Об этом пишет британское издание The Daily Mirror. Венгер подчеркнул, что он был удивлен решением руководства «Реала» продать летом 2009 года двух голландских полузащитников - Арьена Роббена и Весли Снейдера - которые, перейдя в мюнхенскую «Баварию» и миланский «Интер», дошли со своими командами до полуфинала Лиги чемпионов. По словам Венгера, в сезоне-2009/10 «Арсенал», занимающий третье место в чемпионате Англии, сделал шаг вперед по сравнению с прошлыми двумя сезонами. Венгер подчеркнул, что его команде необходимо удержать третье место, чтобы обеспечить себе путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. По данным СМИ, первым новичком «Арсенала» по окончании сезона-2009/10 станет форвард французского «Бордо» Маруан Шамах. Слухи о том, что этот футболист перейдет в «Арсенал», появились еще в 2009 году. Lenta.ru