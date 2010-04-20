Дарио Срна: В глазах больше не двоится, зрение не пропадает

Капитан «Шахтера» Дарио Срна заявил, что его здоровье больше дает поводов для беспокойств после сотрясения мозга, которое он заработал в матче 25-го тура чемпионата Украины против «Карпат» (2:0). «Чувствую себя отлично! Просто замечательно. Сегодня вечером у меня будет контрольное медобследование на базе. Но я по себе ощущаю, что уже в полном порядке. В глазах не двоится, зрение не пропадает, голова не болит, давление идеальное. Да, и скажите всем, что я всех узнаю! Пусть даже не надеются… Я хотел играть еще с Закарпатьем, но врачи запретили. Пришлось смотреть со стороны. Но к матчу с Черноморцем я уже точно буду готов», – приводит слова хорвата официальный сайт «Шахтера».