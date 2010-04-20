Состоится презентация Нацпрограммы развития водноспортивных комплексов

Федерация плавания Украины проводит конференцию «Современные водноспортивные комплексы Здоровье-Спорт-Бизнес» под патронатом Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Конференция состоится 14 мая 2010г (14:00-17:00) в рамках международной выставки «Аква Терм Киев 2010» . На конференции будет презентована Национальная программа развития водноспортивных комплексов, впервые будет презентован типовой проект «Водноспортивного комплекса Н2О». Среди почетных гостей: президент паралимпийского комитета, олимпийские чемпионы по плаванию, заслуженные тренера и мастера спорта и по плаванию.