Первый матч Ананд – Топалов может быть перенесен на один день

Оргкомитет мирового шахматного форума полагает, что первый матч на первенство мира между индийцем Вишванатаном Анандом и претендентом Веселином Топаловым может быть отложен только на один день. В официальном письме, адресованном супервайзеру поединка вице-президенту Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Георгиосу Макропулосу, подчеркнуто, что ранее высказанное предложение о переносе начала матча на три дня неприемлемо, так как может привести к серьезным финансовым потерям и нарушению договорных обязательств. Однако оргкомитет согласился отложить на один день официальную пресс-конференцию и обсудить вопрос о переносе первой партии матча с 23 на 24 апреля. Официальное открытие встречи сильнейших шахматистов планеты по-прежнему намечено на 21 апреля, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Окончательное решение о сроках проведения матча, как ожидается, будет принято во вторник вечером, когда в Софию прибудет Ананд.