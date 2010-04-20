Ф/катание. Домнина закончила любительскую карьеру

Российская фигуристка Оксана Домнина, которая завоевала бронзу на Олимпиаде в Ванкувере в соревнованиях танцевальных пар вместе с Максимом Шабалиным, решила завершить любительскую карьеру. «Информация о том, что мы с Оксаной будем готовиться к сочинской Олимпиаде-2014 года, не соответствует действительности. Я не собираюсь возвращаться в спорт, а Оксана решила закончить карьеру. Можно сказать, уже закончила», - заявил друг фигуристки Роман Костомаров в интервью «Известиям», передает «Корреспондент». Эту же информацию подтвердила мама спортсменки Надежда Аркадьевна. Сейчас Домнина выступает в паре с Максимом Шабалиным в шоу Ильи Авербуха. Напомним, что Домнина-Шабалин отказались от участия в чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Турине в конце марта.