На Виталия Кличко опять претендует Валуев?

Американский промоутер Дон Кинг ведет переговоры о поединке между российским боксером, экс-чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе Николаем Валуевым и кубинцем Одланьером Солисом. «Переговоры с представителями Солиса проходят нормально», - приводит слова Дона Кинга официальный сайт Валуева. Победитель матча Солис (#1 WBC) - Валуев (#2 WBC) получит статус обязательного претендента на матч с чемпионом мира по версии WBC украинцем Виталием Кличко. Кличко-старший 29 мая проведет добровольную защиту пояса в поединке с поляком Альбертом Сосновским. Дон Кинг оптимистично оценивает шансы достичь договоренности о проведении боя с промоутерами Одланьера Солиса в срок до 30 апреля. В противном случае 30 апреля в штаб-квартире WBC в Мехико пройдут торги на организацию матча, уточняет «РИА«Новости». Из 52 боев на ринге 36-летний Николай Валуев выиграл 50 (34 - досрочно). Одланьер Солис (30 лет), чемпион Олимпиады-2004, победил во всех 16 проведенных матчах в профессиональной карьере (12 - нокаутом).