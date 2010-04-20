Хоккей. Матчи сборных России и Италии не состоятся

Во вторник посредством телефонной связи состоялось рабочее совещание руководителей ФХР и тренеров национальной сборной, которые из-за транспортного коллапса в Европе все еще не могут вылететь в Москву. В ходе разговора обсуждалась возможность участия сборной России в товарищеских матчах с командой Италии. В связи с продолжающимся извержением вулкана в Исландии и, как следствие, нарушением авиасообщения в Европе, было принято решение об отмене игр. Федерация хоккея России и тренерский штаб сборной сожалеют о сложившейся ситуации. В случае, если по тем же причинам сборная Франции не сможет прибыть в Латвию для проведения товарищеских матчей со сборной этой страны, в настоящее время прорабатывается вопрос о приглашении сборной Латвии в Москву, и организации товарищеских матчей с российской командой, сообщает пресс-служба ФХР.