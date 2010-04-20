В ЮАР официально презентовали мяч финального поединка ЧМ

В ЮАР сегодня прошла официальная презентация мяча, который будет использоваться в финальной встрече чемпионата мира по футболу 11 июля 2010 года. Новинка производства компании Adidas называется Йо'булани в отличие от Йа'булани, который будет применяться в остальных встречах Чемпионата. Первые буквы в названии мяча взяты от названия экономической столицы ЮАР - Йоханнесбурга, где состоится финал первенства. Мяч финала окрашен в белый цвет, на фоне которого бросаются в глаза три зеленых треугольника с округленными вершинами из золотистых полос с зеленым кантом. Это всего второй в истории случай, когда для финала Чемпионата мира по футболу разрабатывается специальный спортивный снаряд – впервые организаторы пошли на это в 2006 году в Германии. Поверхность мяча снабжена высокотехнологичным профилем, стабилизирующим траекторию полета и фиксирующего мяч в перчатках вратаря, передает «Корреспондент». Ранее Министр иностранных дел ЮАР Майте Нкоана-Машабане пообещала, что Чемпионат мира пройдет в абсолютно безопасной для гостей из-за рубежа обстановке. Чемпионат мира по футболу 2010 года пройдет на полях ЮАР с 11 июня по 11 июля.