«Терек» требует извинений от Василия Уткина

Руководство футбольного клуба «Терек» потребовало извинений от спортивной дирекции канала «НТВ-Плюс» и комментатора Василия Уткина за высказывания, задевшие честь и достоинство клуба, главного тренера Анатолия Байдачного и болельщиков команды. «19 апреля 2010 года в передаче 90 минут на канале «НТВ-Плюс Наш Футбол» (эфир 21.30) комментатор НТВ-Плюс Василий Уткин позволил себе вольность в нелицеприятной форме высказаться в адрес футбольного клуба «Терек» Грозный и лично главного тренера Анатолия Байдачного. Василий Уткин на весь мир заявил, что футбольные судьи в первую очередь думают, как бы уехать из Грозного здоровыми и живыми, потому, мол, и назначаются пенальти в ворота соперников «Терека» на последней минуте («Терек» – «Динамо»), а ворота соперников не назначаются («Терек» – «Зенит», матч сезона 2009 года. Кстати, Василий Уткин комментировал игру «Терек» – «Зенит» и тогда у него было противоположное мнение на счет этого эпизода). Излишне говорить, что мы живем не в каменном веке, и судьи в Грозном чувствуют себя также комфортно и безопасно, как и в других городах страны. Достаточно напомнить, что в эти дни исполнился год, как в Чеченской Республике был отменен режим КТО. За последние годы благодаря политике Президента Рамзана Кадырова республика сделала огромный шаг вперед по обеспечению безопасности, повышению уровня жизни людей. Однако комментатор «НТВ-Плюс» своим вольным заявлением бросает тень не только на клуб, но и на всю республику, которая, между прочим, одна из самых мирных и безопасных регионов страны. Первый Президент Чеченской республики Герой России Ахмат –Хаджи Кадыров, чье высокое имя носит наш клуб, отдал свою жизнь за мир и порядок. Спокойствие, благополучие, процветание Чечни признал весь мир, за исключением Василия Уткина, который сам ни разу не был в республике, но не упустит возможности вылить негатив из-за своего шовинистического настроя на весь кавказский регион. Переходя все грани морали и этики, Уткин наносит прямые оскорбления главному тренеру «Терека» Анатолию Байдачному, заявляя о том, что тренеру «Терека» следовало б продавать мандарины и картошку. Что это? Неужели официальный партнер Российской футбольной премьер-лиги может позволять своим сотрудникам делать такие оскорбительные заявления с экрана в адрес представителей клубов, которые в свою очередь дают права «НТВ-Плюс» на трансляции своих игр? По ходу передачи изначально было видно, что у Уткина цель одна: очернить «Терек». Иначе, почему Уткин не слышал даже своих коллег в студии, которые, обсуждая не назначенные пенальти в ворота «Динамо» в первом тайме, признали, что судья мог их назначить, а наш герой упорно гнул линию против чеченского клуба и главного тренера как под заказ. К тому же, по личному признанию самого Уткина сам он обсуждаемую игру не смотрел. Сегодня целый день в офис нашего клуба поступают звонки, приходят письма по электронной почте от болельщиков «Терека» с разных уголков страны, от жителей Чеченской республики. люди возмущены оскорбительными выпадами Уткина в адрес целого народа, и делает он это не в первый раз. Крик души людей можно также проследить и увидеть на различных интернет ресурсах и форумах. В связи с вышеизложенным мы считаем, что Василий Уткин своими высказываниями задел честь и достоинство футбольного клуба «Терек», главного тренера Анатолия Байдачного, болельщиков клуба, руководства, весь народ Чеченской Республики. Мы хотим, чтобы спортивная дирекция канала и лично Василий Уткин принесли извинения, в противном случае оставляем за собой право обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.