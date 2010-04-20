Леоненко: Судей нужно учить и увольнять

Бывший форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о квалификации арбитров, обслуживающих матчи чемпионата Украины. «О судьях наверняка уже не интересно говорить. Я вообще предложил, чтобы всех президентов клубов собрать и пусть выберут достойного человека, который бы подходил всем и пусть этот достойный парень соберет комиссию, 5-7 человек, и пусть разбирают и футболистов, и судей, и конкретно делает выводы. И причем разбирают при представителях обеих клубов, у которых есть претензии к игре. Если надо пусть присутствует телевидение. Разобрали матч, плюсы, минусы, назначили штрафы если нужно. И тогда уже определить судья идет судить вторую лигу, первую, или вообще первенство города. Вот и все, так, мне кажется, и честно и нормально. И чтобы Ринат Ахметов не говорил о том, что Суркис знает, кто будет судить, а он – нет. Можно еще перед каждым туром вытаскивать из корзины имя арбитра, который судит тот или иной матч. И проблема решена. Судей нужно учить, увольнять. Я бы выговоры не делал, сделал ошибку – иди судить первую лигу или первенство города полгода, или год. А если что-то очень грубое, то выгонять и все. Это жестко, но так должно быть. Потому что в мое время, чтобы судьи боялись футболистов, я такого вообще не помню. А сейчас, наоборот, судьи боятся и футболистов, и сами себя, потом боятся президентов клубов. Это уровень судей, если среди лидеров сейчас идет такой накал. Что же происходит, когда судят середняков, или аутсайдеров. Пусть бы тот человек, который отвечает за судей, отвечает головой перед всеми. Я думаю, что если будет все прозрачно, то не нужно будет уже отвечать. Я согласен, например, взять эту ношу, меня тогда бранить все, наверное, будут», – приводит слова Леоненко «Спорт.com.ua».