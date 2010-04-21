Моуринью: У футболистов «Барселоны» короткая память

Главный тренер «Интера» Жозе Моуринью после победы над «Барселоной» (3:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов признался, что очень доволен игрой команды, и раскритиковал действия каталонцев, которые после матча апеллировали к главному арбитру Олегариу Бенкеренсе. Об итоге встречи: «Очевидно, что победить «Барселону» нелегко, как и забить ей гол или защищаться против нее. Мы победили и заслужили это. Понятно, что перед игрой были бы довольны таким итогом. Однако мы все еще далеки от финала. Предстоит ответный матч против команды топ-класса, которая превосходно играет дома». О Марио Балотелли: «Я нахожусь в «Интере» с июля 2008 года. Если вспомню все случаи, когда пытался чему-то обучить великого таланта, то их будут тысячи. Это полуфинал Лиги чемпионов, вторая по важности стадия в клубном футболе, и происходит что-то неприятное». Об апелляции игроков «Барселоны» к судье: «После матча в туннеле я увидел несколько вещей, которые сказали мне, что ждать на следующей неделе. Игроки «Барселоны» пытались оказать давление на арбитра. Мой единственный комментарий был в том, что у них короткая память. Почему игроки каталонского клуба не могут вести себя, как чемпионы, и не могут принять поражение от команды, которая сегодня была лучше?» Об игре «Интера»: «Мы играли очень, очень хорошо. Я сожалею о пропущенном мяче, потому что внимательно изучили «Барселону» и знали, что нельзя делать. Однако команда отдала все свои силы, чтобы отыграться. Что бы ни случилось в ответной игре – мы можем уступить и 0:10, но «Интер» выиграл шесть последних матчей в турнире. Если не сейчас, то в следующем или через сезон, победим в Лиге чемпионов. Сегодня «Интер» заслужил похвалы всего мира. В любом случае, это будет выдающаяся кампания для нас». О шансах: «Шансы на выход в финал по-прежнему 50 на 50», – приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на RAI. sports.ru