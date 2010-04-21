Пике: На второй матч должен быть назначен непредвзятый арбитр

Защитник «Барселоны» Херард Пике после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Интером» (1:3) отметил, что недоволен работой арбитра. «Я смотрел повторы по телевидению. Гол Милито был забит из офсайда, а Майкон фолил на Месси. Судьи же ничего не заметили. На второй матч должен быть назначен непредвзятый арбитр. «Интер» очень хорошо нас знает. Соперник контролировал игру и знал, как помешать нам играть в свой футбол. В ответном матче все возможно. Разница составляет два мяча, но мы способны ее преодолеть», – цитирует Пике Sport.