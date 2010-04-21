Матерацци набросился на Балотелли после матча с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович заявил, что Марко Матерации набросился на Марио Балотелли в туннеле стадиона после встречи в 1/2 финала Лиги чемпионов (1:3). «Я увидел, как Матерации набросился на Марио. Никогда не видел ничего подобного. Если бы оказался на месте Марко, то оставил Балотелли в покое. Однако он напал на него, и я был потрясен. Если бы Марко так повел себя со мной, то ударил бы его ногой. Матерации является источником разных проблем, и в раздевалке мы были удивлены произошедшим. После матча игрок должен гордиться победой, а не гоняться за 20-летним парнем, чтобы обругать его. Это был сложный матч, и «Интер» играл очень агрессивно. Судья также совершил несколько ошибок, но я не хочу винить его, потому что мы не сыграли так, как обычно. За исключением последних 20 минут. Тем не менее, я верю в «Барселону». Если «Интер» мог забить дома два или три гола, то мы можем сделать это четыре или пять раз», – приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на RAI.