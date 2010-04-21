Гвардиола: Поражение с разницей в два мяча – неидеально, но можем отыграться

Главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола после поражения от «Барселоны» (1:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов заявил, что ответная игра пройдет по другому сценарию. «Хочу поздравить «Интер» с победой, сегодня он играл очень хорошо. Что касается нашей команды, то потеряли очень много мячей во встрече с командой, против которой нелегко играть. В ответном матче мы будем играть лучше. Я не обеспокоен ничьей с «Эспаньолом» и этим поражением. Это полуфинал Лиги чемпионов, и здесь может произойти все, что угодно. Особенно, когда встречаешься с «Интером». Поражение с разницей в два мяча – неидеально, но мы еще можем отыграться. Ибрагимовичу было непросто, потому что он долгое время не играл. Сегодня он провел хороший матч, и не он виноват в поражении. Мне сложно сказать, насколько сильно повлияло на команду путешествие на автобусе», – цитирует Гвардиолу AFP. sports.ru