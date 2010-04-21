Госпитализирован экс-глава МОК Хуан Антонио Самаранч

Бывший глава Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч госпитализирован в Барселоне с острой сердечной недостаточностью. Об этом 20 апреля сообщает Associated Press. По словам Рафаэля Эстебана (Rafael Esteban), главы терапевтического отделения больницы Курион (Quiron), в которой находится Самаранч, 89-летний экс-глава МОК находится в отделении интенсивной терапии и прогноз его его состояния оценивается как «очень серьезный». В последние годы Самаранч неоднократно подвергался госпитализации. Так, в октябре 2009 года он попал в больницу Монако с сердечным приступом. Как отмечалось, приступ не был тяжелым. Самаранч был избран главой МОК в 1981 году и ушел в отставку в 2001. Дольше чем он на посту главы комитета находился только основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен (Pierre de Coubertin). Lenta.ru