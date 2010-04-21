Серена Уильямс не сыграет в Кубке Федерации против России

Первая ракетка мира американка Серена Уильямс не сыграет за национальную сборную в полуфинале Кубка Федерации против команды России, намеченном на ближайшие выходные. Уильямс-младшая, не выступавшая после победы на Открытом чемпионате Австралии, накануне сообщила о своем отказе капитану команды Мэри-Джо Фернандес, передает ESPN. Винус Уильямс, также получившая травму на недавнем турнире в Майами, аналогичное решение еще не приняла. Напомним, Фернандес, на прошлой неделе объявившая предварительный состав команды, объявила, что одно место в ней оставляет свободным на случай согласия кого-либо из сестер Уильямс. sports.ru