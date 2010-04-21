На «Уимблдоне» не покажут игры чемпионата мира по футболу

Организаторы «Уимблдона», который состоится в Лондоне с 21 июня по 4 июля, не намерены транслировать во время турнира матчи чемпионата мира по футболу, который с 11 июня в течение месяца будет проходить в ЮАР. Отметим, на многих соревнованиях, которые по времени проведения совпадут с мундиалем, будут установлены экраны для показа футбольных матчей. «Уимблдон» – это теннисный турнир. Если кто-то захочет посмотреть футбол, пусть делает это в другом месте», – цитирует председателя Всеанглийского лаун-теннисного клуба Тима Филлипса РИА Новости.