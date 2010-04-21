Маркевич назвал кандидатов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич, обсудив с тренерским штабом список кандидатов в национальную команду, назвал имена 24-х игроков, вызванных на первый сбор сине-желтых, который начнется в Харькове 17 мая. Список игроков, вызванных на сбор: Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Александр Горяйнов («Металлист»). Защитники: Дмитрий Чигринский («Барселона», Испания), Андрей Русол («Днепр»), Евгений Хачериди («Динамо»), Виталий Мандзюк («Днепр»), Василий Кобин («Шахтер»), Игорь Ощипко («Карпаты»), Владимир Полевой («Металлург» Запорожье), Виталий Федорив («Амкар», Россия). Полузащитники: Анатолий Тимощук («Бавария», Германия), Тарас Михалик («Динамо»), Сергей Валяев и Денис Олейник (оба − «Металлист»), Руслан Ротань и Евгений Коноплянка (оба − «Днепр»), Игорь Худобяк («Карпаты») Александр Алиев («Локомотив», Россия), Александр Яковенко («Вестерло», Бельгия). Нападающие: Андрей Шевченко, Артем Милевский (оба − «Динамо»), Марко Девич («Металлист»), Андрей Воронин («Динамо», Россия), Евгений Селезнев («Днепр»).