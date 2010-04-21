Болт пригласил детей из детских домов на Jamaica International Invitational

Трехкратный чемпион мира Усэйн Болт привезет 32 мальчиков из пяти детских домов Ямайки на соревнования Jamaica International Invitational, где он выступит на дистанции 200 метров. «Некоторых из этих ребят бросили, и они подавлены. В свою очередь, я пытаюсь мотивировать их и доказать им, что они могут достичь многого. Пусть даже сейчас у них ничего нет. Я хочу сказать им, что, благодаря упорной работе, можно добиться успеха», – приводит слова Болта Radio Jamaica. Соревнования Jamaica International Invitational пройдут первого мая.