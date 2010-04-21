Россияне просят пустить Ахатову и Юрьеву на Игры в Сочи

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Кущенко в эфире радиостанции «Маяк» заявил, что СБР направил обратился в Международный олимпийский комитет с запросом о возможности допуска дисквалифицированных биатлонистокЕкатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой на Олимпийские игры 2014 года в Сочи. По словам Кущенко, СБР создал специальную комиссию, которая пытается «разобраться в перипетиях» дела биатлонисток. Кущенко подчеркнул, что после ответа МОК станет ясно, смогут ли Юрьева и Ахатова, а также биатлонист Дмитрий Ярошенко выступить на Олимпиаде в Сочи. В том случае, если разрешение для них будет получено, эти спортсмены вернутся в сборную. Ахатова, Юрьева и Ярошенко были дисквалифицированы на два года, начиная с декабря 2008 года, когда у них были взяты допинг-пробы, давшие положительный результат. Российские биатлонисты были уличены в применении запрещенного вещества рекомбинантного (модифицированного) эритропоэтина (rEPO). По правилам МОК, спортсмен, попавшийся на допинге, пропускает две следующие Олимпиады. Ярошенко, Ахатова и Юрьева уже пропустили Игры-2010 в Ванкувере и, по существующим правилам, должны пропустить Олимпиаду в Сочи. Кущенко выразил мнение, что по правилам МОК «человек дважды отбывает одно и то же наказание». Lenta.ru