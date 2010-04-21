Организаторы Гран-при Кореи уверены в успехе своего этапа

Организаторы Гран-при Кореи уверены в том, что трасса будет готова в срок, и гонка будет иметь успех у зрителей. «Когда организовывался первый Гран-при Турции, происходило то же самое. То же можно сказать и о Абу-Даби. На прошедшей неделе ходило много слухов о Гран-при Кореи, и, честно говоря, я благодарен прессе за них – теперь всем интересна наша гонка. Берни Экклстоун посетил трассу и одобрил инфраструктуру, все прояснил, так что я должен поблагодарить его! У нас нет проблем с транспортом. Рядом построен новый аэропорт, из Сеула ходят скоростные поезда. В Корее очень развита сфера телекоммуникаций, благодаря таким компаниям, как LG и Samsung. Вокруг трассы и на трибунах будут установлены своеобразные маяки, выполненные в стиле старых передатчиков. Говорят, что все современные трассы очень похожи, но, когда вы приедете к нам, поймете, что вы в Корее!» – цитирует управляющего директора автодрома Autosport.