Кафельников: Говорить о кризисе в карьере Мюррея преждевременно

Чемпион «Ролан Гаррос»-1996 россиянин Евгений Кафельников в своем блоге поделился впечатлениями от турнира в Монте-Карло, прошедшего на прошлой неделе. «Победа Рафаэля Надаля на супертурнире в Монте-Карло – событие ожидаемое. В том числе и потому, что испанец, который свой предыдущий титул выиграл весной прошлого года в Риме, соскучился по крупным успехам. Надаль понимает: необходимо наверстывать то, что было упущено из-за травмы в прошлом году. Кроме победы Надаля произошло в Монте-Карло и еще одно заметное событие: очередное поражение на ранней стадии потерпел Энди Мюррей. Что происходит с британцем, которого в начале сезона многие считали едва ли не самым опасным конкурентом Роджера Федерера в борьбе за первое место в рейтинге? Возможно, у Энди пошатнулась уверенность в своих силах. Черные полосы периодически случаются практически у всех игроков даже высокого уровня, просто это надо пережить. К тому же грунт для Мюррея не самое лучшее покрытие, и вести разговоры о кризисе в его карьере, мне кажется, преждевременно», – говорится в сообщении на официальном сайте Кафельникова. sports.ru