Врачи опасаются за жизнь Самаранча

Почетный президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч находится в «критическом» состоянии после перенесенного вчера сердечного приступа. Врача опасаются за его жизнь. 89-летний функционер был госпитализирован в тяжелом состоянии в клинику «Quiron» в Барселоне и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. «Ему поставлен дыхательный аппарат, и он нуждается в сильной фармакологической помощи. Следующие 48 часов будут решающими. Мы не можем с оптимизмом говорить о его будущем, учитывая тяжелое заболевание и преклонный возраст пациента. Мы опасаемся за его жизнь», – приводит слова одного из лечащих врачей Самаранча Рафаэля Эстебана Мура AP. Последний раз Самаранч оказывался в больнице в октябре 2009 года – также с сердечным приступом. Испанский функционер, возглавлявший МОК с 1980 по 2001 годы, потерял сознание во время фестиваля «Sportel» в Монако. sports.ru