Болельщики напали на игрока «Интера»

Нападающий «Интера» Марио Балотелли после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1) подвергся нападению болельщиков на автостоянке стадиона «Сан-Сиро». Группа фанатов пыталась напасть на игрока, но служба безопасности сумела уберечь форварда и довести его до машины. Напомним, что Балотелли после матча отказался праздновать победу вместе с командой и бросил свою футболку на поле, за что был освистан зрителями. Кроме того, в подтрибунных помещениях произошел конфликт между ним и защитником «Интера» Марко Матерацци. Президент черно-синих Массимо Моратти заметил, что этот случай станет уроком для Балотелли. В то же время руководитель клуба сказал, что предпочитает больше думать о победе. «Он просто мальчишка. Честно говоря, я предпочитаю думать о победе, чем о произошедшем с Балотелли, - сказал президент клуба. - Эта его рана скоро заживет. Случившееся может стать для него жизненным уроком и окажется полезным для Балотелли». sky.it