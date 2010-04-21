Трагедия на «Олимпийском»: один рабочий погиб, у второго – тяжелые травмы

Вчера на главной арене Евро-2012 произошел несчастный случай: строитель Самойлюк сорвался с лесов и погиб, а его коллега Игорь Биба с многочисленными травмами оказался в больнице Как стало известно «Газете по-киевски» из источников в правоохранительных органах, вчера во второй половине дня на «Олимпийском» случилось ЧП. Два строителя сорвались со строительных лесов высотой 4 метра. Один разбился насмерть, а второго скорая помощь увезла в больницу №17. О погибшем известно, что ему было 47 лет и фамилия его – Самойлюк. Второго зовут Игорь Биба, после происшествия его доставили в больницу №17 в отделение политравмы. Он поступил с травмой головы и грудной клетки, и по состоянию на 20.30 еще продолжалась операция. Факт ЧП подтвердил «Газете...» Виталий Пшеничный, начальник ГУ по чрезвычайным ситуациям. – Наши люди туда не въезжали, но я знаю по сводке, что на «Олимпийском» со строительных лесов оступился рабочий. К сожалению, он погиб на месте, а второй тяжело травмирован, – говорит Виталий Никифорович. «Газета...» уже писала, что после визита 8 апреля на НСК «Олимпийский» Мишеля Платини генподрядчик строительства «Киевгорстрой» пообещал добавить к уже работающим 1,5 тыс. строителей еще 300 человек с целью наверстать трехмесячное отставание в графике реконструкции. Прошло ровно десять дней, и на стадионе случилось несчастье. Жертвы стадионов к Евро-2012 Строительство «Донбасс-Арены» тоже не обошлось без трагических случаев. В октябре 2008 года там погиб монтажник, устанавливающий стеклопакеты на высоте 55 метров. Он сорвался в проем. В декабре 2009 в Варшаве при строительстве главной арены один рабочий погиб, второй получил тяжелые травмы и позже умер. Авария произошла во время установки оборудования в одной из шахт связи. Оба находились в специальном лифте, но он сорвался с креплений и упал с высоты 18 метров.