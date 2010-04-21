Чагаев: Как бы Кличко ни хаяли, они доминируют не просто так

Руслан Чагаев рассказал о своем приходе в бокс, назвал лучших супертяжей эпохи и поделился информацией о предстоящем сопернике, передает ALLBoxing.ru. О своих интервью: «Я особо не люблю их давать. Без толку занятие: многие перед боем трубят во все трубы, мол, я там то, я там се, а на ринге все может получиться иначе». О заявлении Дона Кинга, про то, что Чагаев будет разрушен Мианом, а также о любви Кинга к свиным ножкам, Ростоку и промоутерам Чагаева: «Пусть себе. Он всегда много говорил». О Валуеве и его спаррингах: «Тема Валуев мне неинтересна. Может, стала бы интересна, если бы судьба вновь свела на ринге. А так... Я ко всем бывшим соперникам отношусь с уважением, но после некоторых эпизодов лучше воздержусь от комментариев». О согласии на бой с Кличко: «Пик формы длится от силы 3 дня, затем идет спад. Я знал это, но, несмотря на непиковость и бурлящие после Хельсинки эмоции, согласился. Столько сил, времени и души в подготовку к Финляндии было вложено... Естественно, я решил воспользоваться уникальным шансом провести бой за 2 пояса, хотя обстоятельства на тот момент и не благоприятствовали». О предстоящем сопернике: «Пару боев посмотрел, когда сообщили, что поединок состоится на 100%. Неплохой боксер, достиг 2-й позиции, буду стараться выиграть, остальное скажу после боя». О лучших супертяжеловесах на сегодняшний день: «Как бы Кличко ни хаяли, доминируют они не просто так. Каждый, кто достиг этой вершины, был того достоин. Иными словами, любая эпоха заслуживает того чемпиона, которого имеет в данный момент».